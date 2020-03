Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, joi, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache. Premierul il va propune la șefia ministerului pe secretarul de stat Nelu Tataru.„Am luat act de aceasta demisie, ii voi transmite demisia presedintelui Klaus Iohannis. Aproape 5 luni de zile, Victor Costache…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, si-a dat demisia joi dimineata, dupa ce aseara a inaintat planul testarii bucurestenilor pentru coronavirus. Premierul Ludovic Orban va face declaratii in scurt timp. Potrivit unor surse, lui Victor Costache i-a fost ceruta demisia. Au fost critici in ultimele zile…

- Declaratiile lui Iohannis in contextul epidemiei de coronavirus. Noi decizii: – Tocmai am inceput o sedinta unde am analizat situatia care devine din ce in ce mai grava. – Am evaluat situatia care dupa cum stim devine din ce in ce mai complexa, situatia creata de epidemia de covid-19. Am discutat masurile…

- Premierul Ludovic Orban a convocat mai multi ministri, duminica seara, in jurul orelor 22.30, la Palatul Victoria, pentru evaluarea masurilor ce se impun pe fondul cazurilor de COVID-19 depistate la nivel national. Titularii de portofolii chemati la Guvern au fost Florin Citu, ministrul Finantelor…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Sanatații, Victor Costache, in debutul ședinței de Guvern,„Am o solicitare. Identificati toti medicii care au capacitatea de a comunica astfel incat sa demitizeze acest virus, sa comunice pe toate canalele de comunicare posibile, ce este acest…