Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa prilejuita de instalarea in functie a ministrului Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, ca a luat aceasta decizie dupa ce a discutat cu Popescu.



"M-am intalnit ieri cu Gica Popescu, pe care l-am gasit consilier onorific al prim-ministrului si care mi-a explicat cu ce se ocupa, ca este un fel de CEO pe implementarea proiectului necesar pentru Campionatul European de fotbal si am luat decizia sa continui colaborarea cu Gica Popescu. El nu are culoare politica, s-a implicat in proiectul asta pentru ca trebuia cineva…