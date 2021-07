Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, l-a felicitat pe deputatul Alexandru Muraru pentru ca a castigat alegerile pentru conducerea PNL Iasi. "Il felicit pe Alexandru Muraru pentru alegerea sa in fruntea PNL Iasi. Le-am spus astazi colegilor de la Iasi ca avem un mesaj puternic care trebuie transmis catre toti locuitorii din toate judetele Moldovei, si anume ca PNL are care prioritate zero dezvoltarea Moldovei, ridicarea Moldovei, atragerea de investitii si dezvoltarea infrastructurii", a scris Orban sambata, pe Facebook. El le transmite liberalilor ca trebuie sa aiba obiective…