- Ludovic Orban a declarat, duminica, ca foarte multi din echipa PNL nu-l mai susțin, insa daca el nu mai este bun, “inseamna ca nici ei nu mai sunt buni pentru ca au facut parte din echipa de conducere”. „In ultimii patru ani partidul a fost condus nu numai de Ludovic Orban, ca presedinte al Partidului…

- Actualul președinte al PNL, Ludovic Orban și contracandidatul sau la șefia partidului, premierul Florin Cițu, s-au aflat, vineri dupa-amiaza, fața in fața la alegerile interne din județul Valcea, unde s-a nascut Cițu. In discursul sau, Orban a afirmat ca atunci cand urci muntele, iti trebuie suflu,…

- Europarlamentarul Mircea Hava, președintele organizației PNL Alba, a trecut in tabara lui Ludovic Orban. El a ținut sa anunțe, vineri, ca vor avea de caștigat, indiferent de cine e premier, “ iar, premierii, vin și pleaca”. Dupa ce, in urma cu cateva saptamani, Florin Cițu a refuzat sa ofere un raspuns…

- Candidatul oficial pentru funcția de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu, a declarat Ludovic Orban, in replica la afirmația de joi seara a lui Florin Cițu, potrivit careia a „convins o Romanie” sa fie prim-ministru și sa fie susținut de coaliție. „Preferința pentru Florin Cițu (n.r.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca a cerut mobilizare totala in PNL pentru respingerea moțiunii de cenzura la adresa Guvernului, dar și a cele simple care il vizeaza pe Cristian Ghinea, ministrul Proiectelor Europene. “Biroul executiv a decis in unanimitate sa dea mandat deputaților…

- Ludovic Orban a comentat, intr-o conferința de presa susținuta la Botoșani, decizia ministrului Muncii Raluca Turcan de a-l susține in lupta pentru presedintia partidului pe Florin Cițu și nu pe el, știut fiind faptul ca, de-a lungul anilor, actualul președinte la PNL a sprijinit-o pe Raluca Turcan.…

- Ludovic Orban a declarat, dupa ședința de luni a coaliției, ca exista o ruptura in ceea ce privește Legea Romexpo, pe care președintele Iohannis a retrimis-o in Parlament in urma solicitarii USR-PLUS. ”E o lege adoptata de Parlament, retrimisa de președinte cu niște observații, nu am ajuns la o poziție…

- Ludovic Orban a declarat in cadrul unei conferințe de presa susținuta in județul Mureș ca se așteapta sa il aiba contracandidat la funcția de președinte PNL pe Florin Cițu și ca nu ar fi deloc o surpriza depunerea candidaturii premierului. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca…