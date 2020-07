Stiri pe aceeasi tema

- "Rugamintea mea catre populatie este sa nu tina cont de nicio decizie (ordonanta de urgenta sau hotarare) emisa sau semnata de Ludovic Orban! Asa cum el va roaga sa nu tineti cont de deciziile CCR. Daca tot am ajuns sa traim intr-o jungla in care Orban si liderii PNL nu respecta nicio lege sau regula…

- Premierul Ludovic Orban recomanda oamenilor sa nu țina cont de decizia CCR privind neconstituționalitatea unor masuri din epidemie, ci sa acționeze responsabil. „CCR nu e la prima decizie care zadarnicește masurile de aparare a sanatații și vieții cetațenilor”, a spus Orban. „CCR nu e la prima decizie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca Guvernul trebuie sa fie pregatit cu orice modificare a legislatiei care se impune, in cazul in care in urma deciziei Curtii Constitutionale sunt afectate articole care creeaza cadrul legal pentru dispozitivul de aparare a cetatenilor impotriva COVID."Sigur…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca restaurantele in spatii inchise sunt printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic si nu vor fi deschise din 15 mai. In schimb, se vor deschide magazinele din mall-uri care au intrari exterioare, dar si hotelurile si parcurile, de asemenea, cu respectarea…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, miercuri, ce-l mai preocupa. Orban a spus ca este necesara reluarea vanatorii. „Președintele a anunțat anumite categorii de activitați care se liberalizeaza, printre care pescuitul și vanatoarea. Pot sa va spun ca este important pentru vanatoarea de mistreți sa se…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara ca relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis este una "de colaborare foarte apropiata", dovada fiind deciziile pe care cei doi le iau impreuna. "Relatia dintre presedinte si premier este o relatie de colaborare foarte apropiata. Urmariti cat de…