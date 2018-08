Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a dezmintit existenta unei „spirale conflictuale” intretinuta de PNL, alte partide de Opozitie sau de catre presedintele Klaus Iohannis, termen folosit de premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de joi a Guvernului.

- ”Este halucinant modul in care premierul Viorica Dancila isi permite sa minta intr-o corespondenta oficiala, transmisa la Bruxelles, cu privire la situatia din Romania, si este cu atat mai grav faptul ca papusarii Vioricai Dancila cred ca pot dezinforma in acest mod oficialii europeni. Scrisoarea…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, considera ca presedintele Klaus Iohannis uzeaza de cea mai inalta functie in stat pentru a se comporta ca si cum este in Opozitie, adaugand ca demersul sefului statului cu privire la concediul premierului Viorica Dancila este, pe fond, o absurditate, relateaza…

- Liberalii nu sunt impresionati de bilantul guvernului Dancila. Liderul PNL, Ludovic Orban, considera ca prestatia guvernarii PSD este dezastruoasa și are o colectie impresionanta de contraperformante.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, s-a declarat convins, miercuri, ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila s-a discutat despre o posibila OUG privind amnistia si gratierea."Am convingerea ca s-a discutat, nu am nicio indoiala in privinta asta, ca domnul presedinte…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca responsabilitatea emiterii unor acte juridice, dupa sesizarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, apartine celor care le semneaza, precizand insa ca nu cunoaste elementele…