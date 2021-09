Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu spune ca in cazul in care propunerile pentru noii ministri in cazul portofoliilor USR PLUS nu vor fi acceptate de Parlament, va inainta alte propuneri, argumentand ca procedura nu are nicio legatura cu votul de incredere al Parlamentului. ]ntrebat cum interpreteaza schimbarea structurii…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca va cere Parlamentului un vot doar pentru validarea ministrilor ce urmeaza sa fie numiti pe portofoliile care au apartinut USR PLUS, nu un vot de incredere pentru intregul Cabinet.

- 47 de membri au votat pentru susținerea lui Dan Vilceanu la funcția de ministru al Finanțelor, in cadrul Biroului Politic Național al PNL, și unul singur impotriva, care a fost dar chiar de președintele partidului, Ludovic Orban. „Exista riscuri cu privire la aceasta desemnare, din cauza aceasta am…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu va face o propunere pentru functia de ministru al Finantelor, adaugand ca parerea sa despre candidatul propus de Florin Citu pentru aceasta pozitie si-o va exprima in cadrul sedintei Biroului Politic National al partidului. Intrebat,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat marți ca este problema premierului Florin Cîțu daca documentul privind campania interna este real sau nu. Orban a spus ca își menține afirmațiile potrivit carora, daca documentul este veridic, consilierul de stat al premierului care l-a elaborat…