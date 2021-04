Stiri pe aceeasi tema

- Oricum PSD este in greva parlamentara, este raspunsul lui Ludovic Orban dat liderului PSD, care a anunțat ca social-democrații vor intra in greva parlamentara daca guvernanții nu vor trimite Planul Național de Rederesare și Reziliența in Parlament pentru a fi discutat. „Oricum PSD este in…

- Nemulțumit de faptul ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) inca nu a fost prezentat Legislativului, Marcel Ciolacu a anunțat ce are de gand sa faca, daca Guvernul nu va face un astfel de pas. ”Daca nu vor veni cu Planul National de Redresare si Rezilienta sa-l prezinte in Parlament, PSD,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca va propune colegilor din partid declansarea unei greve parlamentare, daca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu va fi prezentat in Parlament. "Daca nu vor veni cu Planul National de Redresare si Rezilienta sa-l prezinte…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Antena 3 ca va propune conducerii partidului ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva daca Guvernul nu le va prezenta aleșilor Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu care Romania va aplica la Bruxelles pentru fonduri europene.…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține ca social democrații se gandesc sa recurga la greva parlamentara și vor discuta cu Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) pe subiect. Acest tip de protest a mai fost adoptat in trecut, fiind criticat de președintele de onoare, Ion Iliescu. Intrebat, in cadrul…

- Urmeaza și greva parlamentara, anunța președintele PSD, Marcel Ciolacu. El apreciaza ca președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a facut un abuz pentru ca nu a programat la vot motiunea împotriva ministrului șanatații Vlad Voiculescu în termenul regulamentar. „Vom merge la…

- Ședința plenului reunit al celor doua Camere a fost anulata miercuri. PSD a anunțat ca va bloca ratificarea unei decizii UE daca Guvernul nu va prezenta in Parlament modul in care intenționeaza sa cheltuiasca cele 30 de miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Birourile…

- ​​Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au anulat miercuri plenul comun al Parlamentului, care urma sa se desfasoare de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.…