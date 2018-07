Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, referitor la anuntul prim-vicepresedintelui PNL Sector 2, Viorel Catarama, care a spus ca nu va participa la mitingul de marti seara din Piata Victoriei, ca este "treaba lui daca nu a vrut sa vina".

- Tensiuni si in Opozitie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca in partid nu sunt probleme si ca, in prezent, este “o campanie de intoxicare”. Mai mult, liderul PNL sustine ca informatiile vehiculate in spatiul public potrivit carora 18 filiale judetene ar urma sa-i ceara demisia de la conducerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a calificat drept "o campanie de intoxicare", care urmareste sa provoace probleme in partid, informatiile vehiculate in spatiul public potrivit carora 18 filiale judetene ar urma sa-i ceara demisia de la conducerea partidului. Totul s-a intamplat chiar de ziua sa,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a calificat drept "o campanie de intoxicare", care urmareste sa provoace probleme in partid, informatiile vehiculate in spatiul public potrivit carora 18 filiale judetene ar urma sa-i ceara demisia de la conducerea partidului. Intrebat vineri seara, in judetul Alba,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, trebuie sa isi dea urgent demisia din fruntea partidului, a afirmat joi secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Reactia acestuia vine in contextul plangerii penale depuse de liderul liberal impotriva premierului Viorica Dancila. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii sustin demersul presedintelui Klaus Iohannis de a cere demisia premierului Dancila si afirma ca, daca Viorica Dancila are prieteni sau membrii de familie care tin la ea, ar trebui sa o sfatuiasca sa demisioneze, deoarece ea raspunde de tot ceea…

- Liberalii cer demisia din functie a premierului Viorica Dancila, a declarat, vineri, presedintele PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului este o decizie care trebuie bine cumpanita, dar nu se va rata ocazia sa se depuna in actuala sesiune parlamentara. "Suntem…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat pentru Gazeta Damboviței ca nu ințelege motivele demisiei președintelui PNL Dambovița și ca acesta Post-ul Orban dupa demisia lui Caravețeanu: „Nu am avut o discuție pentru a putea ințelege motivele acestei demisii” apare prima data in Gazeta Dambovitei .