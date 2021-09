Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat, vineri, la Congresul Uniunii, ca, dupa anul 2008, niciun guvern nu a reusit sa isi duca mandatul inceput la bun sfarsit și a facut un apel catre PNL și USR-PLUS sa se așeze la masa discuțiilor și sa faca un guvern pentru urmatorii 4 ani, așa cum au promis…

- Susținatorii lui Ludovic Orban ar fi vrut ca judecatorii CCR sa puna umarul la debarcarea lui Florin Cițu de la Palatul Victoria inainte de Congresul PNL. Deputatul Ionel Danca, fost șef al Cancelariei prim-ministrului in mandatul lui Orban, susține ca Florin Cițu este salvat de Dorneanu, președintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus, luni, intrebat daca are vreo preferința legata de viitoarea conducere USR PLUS, ca l-ar susține pe Catalin Drula, actualul ministru al Transporturilor. „L-aș susține pe domnul Drula”, a spus Ciolacu. In privința conducerii PNL, liderul PSD a spus ca…

- Ana Birchall, fost ministru al Justitiei, isi manifesta indignarea fata de faptul ca Guvernul refuza sa diminueze subventiile pentru partide, asa cum a promis Florin Citu in urma cu noua luni. „Nu sunt bani pentru majorarile salariale, legale, dar sunt bani pentru plata integrala a subventiilor partidelor…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca la nivelul Comisiei Europene au fost validate, numai marti, zece PNRR-uri ale unor tari, in timp ce Romania a facut o solicitare de amanare, precizand ca ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene „crede ca traieste singur” si „nimeni nu afla”. Ciolacu…