Ungaria nu a aprobat alocarea unei noi tranșe de asistența militara pentru Ucraina, in valoare de 500 de milioane de euro, din Fondul European pentru Pace (EPF), a declarat marți un purtator de cuvant al guvernului de la Budapesta, potrivit Reuters. Fondul European pentru Pace a fost inființat in 2021, este finanțat din contribuțiile țarilor […] The post Orban ii da decisiva lui Zelenski: Ungaria blocheaza un nou ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 500 de milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .