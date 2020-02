Orban îi cheamă pe parlamentari la şedinţa de învestire: Obligaţia lor este să fie prezenţi Ludovic Orban a declarat ca, în cazul în care nu va fi luni cvorum pentru învestirea Guvernului, vina îi apartine celor care vor absenta. PSD, Pro România si ALDE nu participa la votul de învestire.



&"Asa cum au fost prezenti la demiterea Guvernului prin motiune de cenzura trebuie sa fie prezenti si mâine (luni - n.r.). Obligatia parlamentarilor este sa fie prezenti, obligatia parlamentarilor este sa vina la munca, nicidecum sa traga chiului din niste motive care sunt discutabile. Indiferent ce doreste PSD, doreste respingerea sau învestirea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Votul pe investirea Guvernului Orban II vine in contextul in care Cabinetul Orban, instalat in noiembrie anul trecut, a fost demis prin motiune de cenzura, depusa de PSD ca urmare a asumarii raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Dupa consultari…

- Audierile in Parlament ale ministrilor propusi sa faca parte din Guvernul Orban II s-au incheiat miercuri, dupa trei zile de dezbateri in comisiile reunite de specialitate.Doar 4 ministri - Nicolae Ciuca, Bogdan Aurescu, Virgil Popescu si Adrian Oros - din cei 16 care au fost audiati in comisii…

- UPDATE 19.00: Intalnirea liberalilor cu șeful statului s-a incheiat. A inceput la ora 17.00, la Vila Lac 2 și a durat doua ore. Primul care a parasit Vila Lac 2 unde a avut loc intalnirea a fost premierul Ludovic Orban, urmat de Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Florin Cițu, europarlamentari ai PNL, a…

- Audierile in Parlament ale ministrilor propusi sa faca parte din Guvernul Orban II s-au incheiat miercuri, dupa trei zile de dezbateri in comisiile reunite de specialitate. Doar 4 ministri - Nicolae Ciuca, Bogdan Aurescu, Virgil Popescu si Adrian Oros - din cei 16 care au fost audiati in comisii au…

- Este a treia și ultima zi pentru audierea miniștrilor in comisiile reunite parlamentare. Pana in prezent, trei miniștri din Guvernul Orban II au fost avizați favorabil in forurile legislative de specialitate, Nicolae Ciuca la Aparare, Virgil Popescu la Economie și Bogdan Aurescu la

- Ultimii cinci ministri propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Pana in prezent, trei miniștri din Guvernul Orban 2 au fost avizați favorabil in forurile legislative de specialitate, Nicolae Ciuca la Aparare,…

- A treia și ultima zi pentru audierea miniștrilor in comisiile reunite parlamentare este miercuri. Pana in prezent, trei miniștri din Guvernul Orban 2 au fost avizați favorabil in forurile legislative de specialitate, Nicolae Ciuca la Aparare, Virgil Popescu la Economie și Bogdan Aurescu la Externe.Avizele…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit in sedinta miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale. In sedinta CSAT…