- Ludovic Orban, președintele PNL, ii solicita, intr-o postare publicata pe Facebook, lui Florin Citu sa le ceara scuze cetatenilor romani ca nu a avut „curajul si onestitatea” de a-i informa in legatura cu episodul din SUA, cand a fost inchis pentru doua zile din cauza ca a condus sub influenta alcoolului.…

- „Știți ce s-a intamplat acolo. Am apelat la chestor, știți ce a pațit un chestor, da? Aștept sesizari din partea celor care au fost pur și simplu agresați de, nici nu pot sa-i spun doamna senator, acest personaj sinistru care nu ințelege unde se afla. In masura in care vor exista sesizari in acest sens,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, continua dialogul de la distanta cu liderii liberali, care si-au anuntat sprijinul pentru Florin Citu la sefia partidului si ii transmite lui Rares Bogdan ca nu are "niciun secret", informeaza Hotnews. Cu o zi in urma, prim-vicepresedintele PNL ii raspundea lui Orban…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, i-a cerut miercuri liderului PNL, Ludovic Orban, in plenul reunit al Parlamentului, sa-l puna pe premierul Florin Cițu sa prezinte PNRR „daca va mai asculta”: „Daca mai aveti influenta asupra lui, dle preseditne, daca va mai asculta, o sa vedem, poate…