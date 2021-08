Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban ii solicita lui Florin Citu sa le ceara scuze cetatenilor romani ca nu a avut "curajul si onestitatea" de a-i informa in legatura cu incidentul din SUA, cand a fosinchis pentur doua zile din cauza ca a condus sub influenta alcoolului. De asemenea, liderul liberal considera…

- Ludovic Orban il someaza pe Florin Cițu sa-și ceara scuze in fața romanilor pentru ca a ținut ascuns episodul "intunecat" de acum peste 20 de ani, cand a fost prins beat la volan in Statele Unite. Președintele PNL solicita scuze și in nume propriu, pentru ca el l-a susținut pe Florin Cițu in cariera…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri președintelui Klaus Iohannis sa îi ”ceara urgent demisia” premierului Florin Cîțu, dupa ce șeful Executivului a recunoscut ca a facut doua zile de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului în Statele…

- ​Ludovic Orban nu ar fi avut informații despre faptul ca Florin Cîțu a facut doua zile de închisoare în SUA dupa ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, au declarat pentru HotNews.ro surse liberale. Potrivit acestora, actualul premier nu i-ar fi spus nimic șefului…