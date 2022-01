Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai sunt bani de pensii, a anunțat, luni, ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan (PNL). Pentru aceasta situație, Raluca Turcan il considera vinovat chiar pe președintele PNL, Florin Cițu, care este premier interimar. „Florin, ești dispus sa joci la poker pana și banii de pensii. De mai bine…

- Fostul presedinte PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Realitatea TV, ca Florin Citu isi merita soarta, si a aratat ca i-a spus cand a propus excluderea sa din partid ca in curand nu va mai fi nici premier si nici presedintele PNL, fiind sacrififcat de presedintele Klaus Iohannis. Orban a vorbit…

- Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, considera ca presedintele Klaus Iohannis este autorul moral a intregii crize politice din Romania, incepand din data de 1 iunie, cand Florin Citu a anuntat ca va candida pentru functia de presedinte al PNL. Orban mai este de parere ca intregul scandal, precum si alianta…

- Fostul președinte liberal Ludovic Orban a confirmat miercuri, 10 noiembrie, la Realitatea Plus, ca se va propune in ședința PNL de vineri excluderea sa din partid . „Ei iși doresc sa scape de mine, ca le stau ca un cui in talpa”, a spus Orban. „Eu cred ca nu le-a dat voie Iohannis pana acum sa ma dea…

- Presedintele PNL, Florin Citu, l-a amenintat pe Ludovic Orban luni seara, in Biroul Politic National, ca la urmatoarea sedinta va fi exclus din partid. Reactia lui Citu vine in contextul in care fostul lider PNL Ludovic Orban a luat cuvantul impotriva propunerii sale de a lua mandat pentru inceperea…

- UDMR a decis sa înceapa negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernere între PNL-PSD-UDMR, sustinuta de grupul parlamentar al minoritatilor nationale, a anunțat Kelemen Hunor. El susține ca "aceasta coalitie are sens doar daca se pot face reforme pentru revizuirea Constitutiei,…

- Președintele PNL Florin Cițu a anunțat ca Biroul Politic Național al partidului va discuta marți situația celor 14 parlamentari PNL care au decis sa paraseasca grupul parlamentar liberal. „ Ma intristeaza faptul ca dintr-o competiție oamenii nu au ințeles nimic. Trebuie sa mergem inainte pentru ca adversarii…

- Deputatul Nicolae Giugea a anunțat ca a demisionat și el din grupul PNL, numarul parlamentarilor liberali care au urmat exemplul lui Ludovic Orban urcând astfel la 11.Ce a scris luni dimineața Giugea pe Facebook:”Începând de astazi nu mai fac parte din grupul…