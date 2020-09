Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a acuzat PSD ca „a bagat Romania in faliment”, prin adoptarea in comisiile parlamentare a unor amendamente la rectificarea bugetara care ar genera cheltuieli de peste 6,3% din PIB. „Astazi PSD (...) a bagat Romania in faliment. In comisiile de buget-finanțe, o majoritate PSD…

- Premierul Ludovic Orban a avut o ieșire nervoasa la adresa PSD dupa ce moțiunea de cenzura a fost citita in Parlament.„Nu le este rușine, baronilor PSD, sa scrie așa ceva intr-o moțiune de cenzura, ca am luat bani de la investițiile pe apa și canal, in condițiile in care nu au fost in stare…

- Premierul Ludovic Orban susține ca ordonanța de urgența privind rectificarea bugetara a indeplinit toate condițiile legale, inclusiv cele legate de avize, iar actul notmativ este unul vital pentru ca Romania sa faca fața provocarilor din restul anului. Orban anunța ca va ataca la CCR orice modificare…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, acuza Guvernul ca minte și falsifica cifre. Asta dupa ce executivul a anunțat ca nu are bani pentru a dubla alocațiile, pentru a majora pensiile cu 40% sau pentru a mari salariile profesorilor, așa cum a promis cand a trecut bugetul prin angajarea raspunderii. "Sper…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca nu se teme de o motiune de cenzura si ca nu exista niciun motiv pentru depunerea acesteia, informeaza Agerpres.Citește și: Presedintele CJ Arges, Dan Manu, transmite un semnal de alarma: Spitalele sunt supraaglomerate pe terapie intensiva. Medicii…

- „Orban devine toxic pentru Romania fiindca incepe sa indemne la anarhie. Domnule Iohannis, treziți-l și spuneți-i ca țara nu e o crașma!”, scrie liderul PSD Marcel Ciolacu pe Facebook, ca reacție la indemnul premierului ca romanii sa nu respecte deciziile Curții Constituționale. „Șeful Guvernului devine…