- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca programul PNDL 3, pe care l-a sustinut inca de la inceputul anului, a fost transformat in ''tema de campanie in competitia interna din Partidul National Liberal'' si a mentionat ca are convingerea ca acest program poate fi

- Ilie Bolojan, președinte al Consiliului Județean Bihor, i-a cerut explicații premierului Florin Cițu privind criza guvernamentala declanșata dupa demiterea ministerului Justiției, Stelian Ion, atragandu-i atenția ca inclusiv in PNL semnalele nu sunt foarte bune, relateaza Hotnews . Bolojan le-a transmis…

- Florin Cițu s-a impus și in lupta pentru Senat. Alina Gorghiu și Nicolae Neagu, candidații propuși de tabara Cițu, au fost votați vicepreședinți. Florin Roman, sustinut de premierul Citu in competitia interna din PNL pentru functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a castigat la limita…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca in prezent Partidul National Liberal se afla pe un trend descendent, undeva la 20-22%, care a inceput odata cu intrarea in cursa pentru sefia partidului a contracandidatului sau, premierul Florin Citu. Orban a fost intrebat ce a dus la scaderea PNL…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca va caștiga președinția partidului la Congresul din toamna, astfel ca nu funcția sa de șef al Camerei Deputaților nu este in pericol. „Voi caștiga competiția pentru preșdinția PNL”, a raspuns Orban intrebat daca se teme ca va fi schimbat de la Camera Deputaților…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”, informeaza Mediafax. Alexandru Muraru este cunoscut…