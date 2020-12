Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile care se poarta la Vila Lac pentru formarea viitorului Guvern sunt blocate de șefia Camerei Deputaților și de imparțirea Comisiilor din Parlament, conform informațiilor Digi 24 . Blocajul se pare ca a aparut in urma faptului ca PNL nu vrea sa cedeze nici șefia Guvernului, pentru care a fost…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- PSD deschide luni consultarile cu președintele Klaus Iohannis pentru desemnarea premierului și va merge la Palatul Cotroceni cu propunerea ca Alexandru Rafila sa formeze noul Guvern. Paul Stanescu, secretarul general al PSD, explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX de ce l-a ales partidul pe Rafila…

- Dragoș Tudorache, președinte executiv PLUS, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre negocierile cu PNL și UDMR pentru formarea noului Guvern, imparțirea ministerelor și program de guvernare. Vorbim cu Dragoș Tudorache și despre discuția care a avut loc joi dimineața la Palatul Cotroceni…

- Potrivit surselor citate de G4Media.ro, s-a convenit principiul ca guvernul sa fie cat mai suplu, fara a se discuta concret despre numarul exact de ministere. Vești bune pentru Romania: O agenție europeana se instaleaza la noi. O sa ne creasca reputația „Negocierile dintre PNL, USR Plus și UDMR…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu premierul propus, Florin Citu, si cu liderii partidelor in jurul carora se va forma majoritatea parlamentara, potrivit Mediafax.Șeful statului a avut, joi dimineața, o intalnire cu premierul propus, Florin Citu. De…

- Președinția Camerei Deputaților pentru USR PLUS, in situația in care președintele Klaus Iohannis va desemna un premier de la PNL, este o soluție luata in calcul, a declarat, marți, președintele USR, Dan Barna. Intrebat daca ar fi de acord ca in cadrul coaliției pentru majoritate guvernamentala și in…