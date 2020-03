Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat duminica seara o sedinta informala de lucru la Palatul Victoria in contextul inmultirii cazurilor de romani infectati cu coronavirus peteritoriul tarii. La intalnire participa ministrul de Interne, Educatiei si Sanatatii.

- Premierul in exercitiu, Ludovic Orban, spune ca nu a urmarit cazul Pintea deoarece nu are timp sa se uite la televizor si a adaugat ca PSD da lectii de sanatate cu ministri care de-a lungul timpului au incalcat legea.

- Decizie de ultima ora dupa ce Senatul a respins OUG pe alegerile anticipate. Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat ca PNL va ataca la CCR respingerea Ordonanței de Urgența pe anticipate, daca va trece și de Camera Deputaților.Daca respingerea ordonantei va trece și de Camera Deputatilor,…

- Marți, incepand cu ora 12.00, primul audiat este Florin Cițu, ministrul demis de Finanțe din Guvernul anterior al lui Ludovic Orban, propus pentru un nou mandat. Ministrul Finantelor a venit fara premierul Ludivic Orban la audieri. Acesta și-a inceput pledoaria anunțand ca va spune ce au facut…

- Premierul demis, Ludovic Orban, afirma ca un eventual boicot al PSD in Parlament, pentru blocarea alegerilor anticipate, inclusiv contestarea la CCR a desemnarii sale, va umple PSD de ridicol. PNL pregateste solutii pentru a combate o asemenea strategie a PSD."Strategia de tergiversare pe…

- Premierul desemnat Ludovic Orban, a afirmat, duminica seara, ca nu ii poate interzice ministrului Sanatatii, Victor Costache, sa opereze in timpul mandatului deoarece este "un chirurg foarte rar ca valoare" si pacientii il solicita."Cum sa ii interzic? Pacientii pe care ii opereaza domnul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca ministrul Sanatații, Victor Costache, „in loc sa se odineasca sau sa mearga in excursii, se duce la munca”, a precizat Ludovic Orban, in contextul in care demnitarul de la Sanatate lucreaza, in paralel, la doua clinici private.Citește și: USR,…

- Parchetul analizeaza situația ministrului Sanatații, Victor Costache, care este in centrul unui imens scandal.In schimb, premierul Ludovic Orban il apara pe Victor Costache, dupa ce jurnaliștii au scris ca este platit de un spital privat, deși este ministru al Sanatații. Orban susține ca Victor Costache…