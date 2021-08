Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil, Boc, fost presedinte al Partidului Democrat Liberal (PDL), raspunde afirmatiilor liderului PNL, Ludovic Orban, care a spus ca Boc nu este in masura "sa dea lectii politice despre managementul partidului" ori sa faca aprecieri cu privire la scorul politic al PNL.

- Pe masura ce se apropie Congresul PNL, se intețesc atacurile intre tabere. Actualul lider, Ludovic Orban, are o serie de reproșuri la adresa lui Florin Cițu și a echipei sale. Actualul lider liberal a declarat luni ca primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care este un susținator al lui Florin…

- Dupa ce Ludovic Orban a declarat ca Emil Boc nu este in masura „sa dea lectii politice despre managementul partidului”, primarul municipiului Cluj-Napoca i-a dat replica. „Am castigat cinci alegeri directe, nu-mi amintesc ca domnul Orban sa fi castigat vreo competitie directa, incat sa primesc lectii…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca la congresul PNL din 25 septembrie nu se alege o “echipa castigatoare”, ci presedintele partidului, intr-o competitie la care participa actualul presedinte si premierul Florin Citu. „Eu am avut modestia sa nu pun ‘echipa castigatoare’, desi ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, nu este in masura „sa dea lectii politice despre managementul partidului” ori ca faca aprecieri cu privire la scorul politic al PNL. Orban a reamintit ca Boc a preluat conducerea unui partid care avea 40 la suta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, nu ar trebui sa dea lectii de management politic, in contextul in care atunci cand a fost presedinte de partid si premier, formatiunea sa a scazut foarte mult in optiunile electoratului. "M-as feri, in locul…

- Emil Boc a ajuns la Alba Iulia, dupa ce a fost la Sibiu, pentru a-i face campanie lui Florin Cițu. Primarul din Cluj-Napoca a anunțat ca premierul va ramane in funcție și daca va pierde competiția interna cu Ludovic Orban, fara a spune același lucru și despre actualul președinte al Camerei Deputaților.…

- Emil Boc, vioara intai in susținerea candidaturii lui Florin Cițu la șefia PNL, a lansat un nou atac la adresa contracandidatului Ludovic Orban. Potrivit lui Boc, Klaus Iohannis „a caștigat ultimele alegeri”, nu Orban. ”Sa fim bine intelesi, ultimele alegeri pentru PNL le-a castigat presedintele Iohannis,…