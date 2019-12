Guvernul va aproba ca zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie libere pentru angajatii din sistemul bugetar, dar Trezoreria va lucra si in data de 27 decembrie, a anuntat, vineri, premierul Ludovic Orban, in deschiderea sedintei Executivului. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a precizat, la solicitarea prim-ministrului, ca este pregatit proiectul de hotarare de Guvern privind acordarea de zile libere pe 27 decembrie si 3 ianuarie pentru angajatii din sistemul bugetar, acestea urmand sa fie recuperate ulterior. "Trezoreria va lucra pe 27 (decembrie - n.r.)", chiar si in cazul in care sunt…