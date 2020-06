Orban: Guvernul va aproba, săptămâna viitoare, prelungirea stării de alertă Guvernul va aproba saptamana viitoare, in urmatoarea sedinta, prelungirea starii de alerta dupa data de 16 iunie, a anuntat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. ‘Am vazut ca in media a aparut informatia ca astazi vom lua decizia privind prelungirea starii de alerta. Nu vom lua astazi decizia de prelungire a starii de alerta, decizia o vom lua la finalul perioadei pentru care am declarat stare de alerta prin hotarare de guvern, cu aprobarea Parlamentului. Deci, vom avea sedinta de guvern in care vom adopta hotararea de guvern pentru prelungirea starii de alerta saptamana viitoare, in prima sedinta… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

