Stiri pe aceeasi tema

- Executivul va aloca in cursul acestui an inca 25 de milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului pentru realizarea Aeroportului International Brasov - Ghimbav, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban." In judetul Brasov printre proiectele pe care le analizam se afla si Aeroportul Brasov,…

- Seful Executivului, Ludovic Orban, si ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, sunt prezenti la Aeroportul International Brasov. Ludovic Orban a prmit ca va mai aloc pentru constructia Aeroprotului inca 25 de milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului, pe langa…

- Județul nostru a fost, in luna iunie, sub coduri portocalii și roșii de ploi și inundații. Zeci de localitați au fost afectate. Guvernul a alocat aproape 25 de milioane de lei pentru localitațile afectate. VEZI repartizarea sumelor: Ploi abundente, vanturi puternice, viituri! Județul nostru s-a aflat,…

- Ministerul Finanțelor va aloca mijloace financiare in suma de 5,4897 milioane lei din Fondul de intervenție al Guvernului pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale ca urmare a ploilor torențiale ce au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova in ultima perioada.

- Județul Mureș se afla pe lista județelor din țara care au primit sume de la Guvernul Romaniei in urma efectelor inundațiilor din luna iunie. Executivul a aprobat in ședința de joi, 16 iunie, o hotarare privind alocarea a peste 353 de milioane de lei din Fondul de intervenție la dispozitia Guvernului,…

- Comunei Poiana Campina i-a fost alocata suma de 4.325.000 lei de la Fondul de Intervenție al Guvernului pentru refacerea infrastructurii locale distrusa de calamitațile naturale. Practic, banii vor fi folosiți pentru consolidarea și refacerea unor porțiuni de drumuri locale afectate de alunecarile de…

- CFR Infrastructura a reluat la finalul lunii mai licitația în vederea selectarii unui proiectant care sa întocmeasca studiul de fezabilitate pentru amenajarea unei legaturi feroviare între Gara Brașov și Aeroportul de la Ghimbav. Trenul ar putea ajunge la noul aeroport în 3 ani,…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat rectificarea bugetara adoptata de Guvern in aprilie, in contextul crizei noului coronavirus. Marcel Ciolacu a acuzat Executivul ca i-a lasat pe primari și șefi de CJ sa se descurce singuri in fața crizei sanitare. „PSD rezolva din Parlament ce nu vrea ori nu este…