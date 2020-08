Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va acorda parintilor, in noul an scolar, un sprijin de 75% din salariu in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita scoala pe motive ce tin de pandemia COVID-19, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. ‘In perioada starii de urgenta a existat o forma de sprijin a familiilor…

