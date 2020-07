Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a oferit un grant de 5,3 milioane de euro pentru construirea drumului de ocolire a satului Bahmut, pe traseul Chișinau-Ungheni-Sculeni. Lucrarile de construcție sunt in toi, fiind antrenați 60 de oameni și 18 unitați de tehnica. Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, drumul…

- Premierul Ludovic Orban i-a asigurat joi pe reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR) de intreaga disponibilitate a Guvernului "pentru masuri in sprijinul fermierilor corecti, care isi desfasoara activitatea cu respectarea cadrului legal si a normelor de biosecuritate".…

- Premierul Ludovic Orban a spus, marți, la o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), ca la nivelul Guvernului se are in vedere „fluidizarea” procedurilor aflate in atributiile administratiei centrale, necesare pentru derularea proiectelor de investitii care vor fi implementate…

- Redeschiderea activitatii jocurilor de noroc va fi posibila in anumite conditii sanitare si in functie de evolutia crizei epidemiologice, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului. Premierul Ludovic Orban a avut, astazi, consultari cu reprezentantii industriei jocurilor de noroc, in…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat ca in spatii inchise unde sunt mai multe persoane exista obligativitatea purtarii masti de protectie, sustinand ca presedintii PSD si PRO Romania, Marcel Ciolacu si Victor Ponta, ar putea fi amendati pentru ca nu s-au conformat acestei masuri in Camera Deputatilor.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca autoritatile nu au avut "niciun moment" in evaluare inghetarea anului scolar si a adaugat ca obiectivul Guvernului este acela de a asigura toate conditiile posibile pentru ca elevii si studentii sa incheie anul scolar, iar examenele nationale sa fie sustinute. "Cu…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea lui Ionuț Cristache, ”Romania9”, ca a decis, in urma intrarii in șomaj tehnic a unei parți din bugetari, ca și el și ceilalți miniștri vor fi afectați de aceasta masura.”Trebuie sa fim solidari toți, inclusiv eu, inclusiv…

- Ludovic Orban a anunțat sambata o noua ordonanța militara. De asemenea, șeful Executivului a transmis un mesaj pentru romanii care se intorc de sarbatori acasa: ”Nu vor avea un Paște in condiții normale, vor intra in carantina”. ”Am evaluat situația. Am pregatit elementele pentru noua Ordonanța Militara…