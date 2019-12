Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe abrogarea „prevederilor catastrofale” din Ordonanta 114 si le solicita ministrilor sa fie exigenti atunci cand primesc cereri de bani de la autoritatile locale si sa nu mai aloce fonduri celor care au primit deja.

- Ludovic Orban anunța un record in materie guvernamentala! Echipa pe care o conduce iși va asuma raspunderea parlamentara pe mai multe legi, pe care le grupeaza in doua pachete.”Ne angajam raspunderea pe doua pachete de legi. Prima: pentru un proiect ce va cuprinde modificari in doua domenii,…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Ordonantei 114 in urmatoarele 2 - 3 saptamani, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, a declarat miercuri seara ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Ne vom…

- Guvernul isi va angaja raspunderea asupra abrogarii recursului compensatoriu daca Parlamentul nu va adopta initiativa legislativa depusa de liberali in acest sens. Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz, a programat pentru miercuri supunerea la vot a acestui act normativ, alaturi…

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…

- Premierul Orban a anunțat, ieri, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL, ca Guvernul iși va asuma raspunderea pe modificarea OUG 114, cunoscuta și ca ”Ordonanța lacomiei”. „A doua solicitare formulata catre BEx PNL este legata de modificarea OUG 114, fatidica OUG 114. Din pacate, vedem la nivel…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a atras atenția, intr-o intervenție la Digi 24, ca daca Guvernul Orban iși asuma raspunderea printr-o ordonanța de urgența pe abrogarea recursului compensatoriu atunci cel mai probabil in Parlament ar putea fi depusa o moțiune de cenzura…

- In urmatoarele zile va exista o solutie pentru Ordonanta 114/2018, care va fi prezentata public de premierul Ludovic Orban, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "La OUG 114 se lucreaza si sper sa fie cat mai curand o solutie prezentata public, dar ii dau premierului…