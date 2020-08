Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban considera ca moțiunea de cenzura depusa de opoziție in vacanța parlamentara reprezinta un act de iresponsabilitate, motiv pentru care analizeaza posibilitatea de a invoca un conflict juridic de natura constitutionala.”Moțiunea de cenzura este un act de iresponsabilitate. Romania…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participa și premierul Ludovic Orban, ca PSD va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului luni, 17...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, luni, ca prelungirea starii de alerta reprezinta "o manevra" a premierului Ludovic Orban astfel incat sa nu existe posibilitatea de a se depune o motiune de cenzura. Tariceanu s-a pronuntat pentru mentinerea starii de alerta pe o arie restransa,…