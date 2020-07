Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul a primit din partea Comisiei Europene acordul pentru achizitia unor trenuri tehnologice destinate pentru CFR Infrastructura, in vederea modernizarii caii ferate. „Am primit aprobarea si pentru achizitionarea trenurilor tehnologice”, a declarat Orban,…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat joi ca peste 70% din reteaua de cale ferata are termenul depasit pentru reparatii capitale, fiind peste o mie de poduri si podete in aceasta situatie, din aceasta cauza, se merge incet, fiind impuse restrictii. Ministrul fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat…

- Comisia Europeana a aprobat Programul de extindere a distribuției de gaze în România, a anunțat joi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la începutul ședinței de Guvern. Este vorba despre racordarea la rețea în zonele în care nu exista distribuție de gaze. "Începând…

- ”Avem aprobarea pentru trenurile de lucru pentru CFR Infrastructura. In urma achizitionarii acestora se are in vedere ca ritmicitatea lucrarilor de reabilitare pentru linia de cale ferata sa fie simtitor schimbata si sa aducem un plus valoare”, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul…

- Guvernul a primit aprobare din partea Comisiei Europene pe schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, la ședința Consiliului Național...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri ca Guvernul va aproba actul normativ prin care schema de garantare a creditelor pentru companiile mari pregatita de Executiv sa devina operationala dupa ce Comisia Europeana isi va da acordul in acest sens, cel mai probabil peste "o saptamana, doua". "Noi,…