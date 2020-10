Orban: Guvernele de la Bucureşti au rămas datoare faţă de Iaşi şi faţă de Moldova Premierul Ludovic Orban declarat vineri, la Iasi, ca de-a lungul timpului guvernele de la Bucuresti au ramas datoare fata de judet si municipiul resedinta, iar acum este momentul ca Huvernul sa sustina proiectele regiunii si orasului si sa aloce resurse importante.



"Convingerea mea este ca in ultimii 30 de ani, si nu numai in ultimii 30 de ani, in ultima suta de ani, guvernele de la Bucuresti au ramas datoare fata de Iasi si fata de Moldova si ca este momentul ca orice guvern de Bucuresti sa fie cu fata catre problemele care exista in Moldova, sa sustina toate proiectele de dezvoltare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

