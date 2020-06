Orban: Fumez de 40 de ani, o să încerc să mă las Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca fumeaza de 40 de ani, dar va incerca sa se lase de acest viciu. "Suntem oameni, mai gresim. Eu sunt fumator de 40 de ani. Regret ce s-a intamplat, mi-am cerut si scuze am si spus si nu mi-am dorit sa compar in acel ... ganditi-va ca difuzarea acelei poze poate sa aiba un efect negativ. Daca poza e vazuta de copii s-ar putea sa ma foloseasca ca exemplu. Eu nu vreau sa fiu un astfel de exemplu. Asa nu, le spun tuturor tinerilor care au vazut-o sa nu se apuce de fumat daca pot. Eu m-am apucat la 17 ani, fumez de 40 de ani. Sigur ca mi-as dori sa pot sa ma… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

