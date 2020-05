O noua fotografie, postata tot de fostul consilier al ministrului muncii, Cristian Vasilcoiu, pe contul de Facebook, il infațișeaza pe Ludovic Orban fumand… chiar in sala in care se țin ședințele Guvernului. „Din categoria invațamintele premierului Orban catre popor, azi lecția Reguli de igiena: se fumeaza și in sala de ședințe de Guvern!”, scrie Vasilcoiu […] The post Orban fumeaza in sala de ședințe ale Guvernului. Inca o fotografie, inca 3.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .