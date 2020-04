Stiri pe aceeasi tema

- Leul se apreciaza semnificativ, la o zi dupa caderea Guvernului. Ce curs a anunțat BNR pentru euro Euro a scazut, joi, sub 4,77 lei, pentru prima data din noiembrie 2019, in ciuda instabilitații de pe scena politica. Astfel, Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de…

- Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti”, initiata de PSD, a fost adoptata, miercuri, de Parlament. Au fost prezenti 423 de parlamentari, fiind exprimate 400 de voturi. Dintre acestea, s-au inregistrat 261 de voturi „pentru” motiunea de cenzura si 139…

- Ludovic Orban a stat doar 3 luni și o zi premier al Romaniei! Miercuri, liderul PNL a fost demis, dupa ce doar 139 de parlamentari au votat pentru susținerea sa, iar 261 au votat pentru a-l baga in șomaj. Totuși, președintele liberal spune ca va reveni la Palatul Victoria, pentru ca tot el va fi…

- Motiunea de cenzura intitulata „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti” a fost adoptata in plenul parlamentului cu 261 de voturi, mult peste cele 233 necesare. Caderea guvernului deschide o portita pentru declansarea alegerilor anticipate. Presedintele Klaus Iohnanis urmeaza sa faca,…

- Zi decisiva pentru Guvernul Orban. Parlamentul dezbate și se voteaza motiunea de cenzura care poate demite cabinetul PNL la doar trei luni de la investire, deschizand calea organizarii alegerilor anticipate dorite atat de liberali, cat și de președintele Klaus Iohannis. In calculele social-democraților,…

- Parlamentul supune la vot, miercuri, motiunea de cenzura depusa de PSD si UDMR, impotriva Guvernului Ludovic Orban, in urma angajarii raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Astfel, Guvernul Orban risca sa fie demis, la doar trei luni de la investirea in functie. O data cu adoptarea…