- "Maine, 3.05.2018, la orele 12.00, la invitatia PNL, voi participa la "Ora Guvernului" pentru a raspunde la intrebarile referitoare la Raportul GRECO! In acest sens, pe data de 25.04.2018, la orele 13.01, am primit invitatia, confirmand participarea in aceeasi zi, la orele 17.07!", a scris Tudorel Toader…

- Seful statului Klaus Iohannis se pare ca va fi alaturi de sotia sa, in perioada sarbatorilor pascale la Sibiu. Mai multi lideri de partid au spus ca vor face Pastele la munte, alaturi de familie, in Muntii Apuseni sau Muntii Piatra Craiului. Intrebat de presa, marti la Parlament, ce va face…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca Executivul doreste nationalizarea banilor din pilonul II de pensii pentru ca oamenii sa fie "dependenti de bunul plac al Guvernului in materie de stabilire a cuantumului pensiei". "Cleptomani comunisti vor sa nationalizeze banii din pilonul II de pensii.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raportul de tara al Comisiei Europene (CE) prezentat miercuri indica si in scris ca "Romania merge prost". "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele…

- „Din pacate, raportul pe care domnul Tudorel Toader l-a prezentat arata ca si cum ar fi o stenograma luata de la televiziunile de casa, e profund regretabil ca ministrul Justitiei din Romania a decis sa preia retorica pe care persoane condamnate sau cu probleme penale o distribuie in spatiul public…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit…