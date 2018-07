Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca PSD nu a majorat pensiile in 2018, ci le-a taiat, aratand ca de la 1 iulie fiecare pensionar a pierdut aproximativ 35% din marirea la care avea dreptul. "Acum in luna iulie, cand Guvernul se bate cu caramida in piept ca a marit pensiile romanilor, de fapt in cursul acestui an PSD si partenerii sai de la guvernare au taiat pensiile romanilor. In conformitate cu legea pensiilor, de la 1 ianuarie ar fi trebuit sa creasca punctul de pensie cu 8%, in conformitate cu calculul prevazut in lege si anume 50% din cresterea salariului mediu brut, plus rata…