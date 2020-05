Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a adus in discuție – intr-o declarație de presa susținuta de la Palatul Victoria, luni seara – impactul crizei generate de noul coronavirus asupra economiei autohtone. Și previziunile unor analiști. Previziuni care, din cate a lasat sa se ințeleaga șeful Guvernului, ar fi mai sumbre decat…

- "In ceea ce priveste masurile economice la care ne gandim, in momentul de fata suntem intr-un proces de evaluare a resurselor financiare pe care le putem accesa in perioada urmatoare. Nu numai de evaluare, ci si de implicare activa in cresterea resurselor financiare pe care le putem mobiliza pentru…

- "Am permis toate acele activitati economice necesare si pentru care restrictiile ar fi dus la efecte foarte grave. Cat despre caderea economica despre care vorbesc unii economisti, va spun ca lucrurile stau mai bine decat ne asteptam. Am vazut inclusiv incasarile la bugetul de stat. Scaderile…

- Guvernul pregateste masuri si pentru companiile mari de sustinere, de garantare a creditelor pentru capitalul de lucru, asa cum a procedat in cazul IMM-urilor, a declarat premierul Ludovic Orban. "La ora actuala suntem intr-o evaluare a impactului epidemiei asupra diferitelor ramuri economice,…

- Citu: Economia Romaniei va iesi din aceasta criza mai bine decat ne asteptam. Perspectiva de rating va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare Fitch Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat marti ca economia Romaniei va iesi din aceasta criza mai bine decat ne asteptam si va fi mult…

- Guvernul intentioneaza sa continue sa lucreze la cel mai important proiect de cooperare cu Japonia, Parteneriatul strategic bilateral dintre cele doua tari, si a ales ca moment pentru incheierea acestui Acord de parteneriat anul 2021, cand se implinesc 100 de ani de "relatii diplomatice eficiente",…

- Previziunile economice din iarna anului 2020, publicate joi, 13 februarie, estimeaza ca economia europeana va continua sa urmeze o traiectorie de creștere constanta și moderata. Zona euro s-a bucurat pâna acum de cea mai lunga perioada de creștere neîntrerupta de la introducerea monedei…