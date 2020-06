Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, la Realitatea Plus, ca Romania ar fi ajuns „Italia la patrat” daca autoritațile nu ar fi impus masuri de izolare și carantinare, el spunand in acest context ca nu ințelege decizia CCR, așa cum nu a fost „corecta” nici decizia CCR privind amenzile. „Noi, daca nu luam…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca exista o atitudine de relaxare si de neglijare a pericolului reprezentat de pandemie, aceasta fiind generata, in mare parte, de luari de pozitii din partea unor lideri politici "iresponsabili", care au indemnat oamenii sa nu respecte regulile,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, la Realitatea Plus, ca Romania ar fi ajuns „Italia la patrat” daca autoritațile nu ar fi impus masuri de izolare și carantinare, el spunand in acest context ca nu ințelege decizia CCR, așa cum nu a fost „corecta” nici decizia CCR privind amenzile.„Noi,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi seara ca vor fi propuse noi masuri de relaxare incepand cu 15 iunie. Printre acestea se numara redeschiderea Loteriei, a caselor de pariuri și jocuri de noroc, daca acestea prezinta un risc epidemiologic scazut. Iata și noile masuri de relaxare adoptate de catre…

- Premierul Ludovic Orban a comunicat in ședința BEx al PNL ca in aceste zile se lucreaza la un pachet de masuri care sa fie aplicate dupa data de 15 iunie si care sa le permita celor care vor sa se bucure de soare pe plajele din Grecia sau din Bulgaria sa revina in Romania fara […] Citește Fara izolare…

- Premierul Ludovic Orban acuza ca majoritatea parlamentara formata in jurul PSD adopta „masuri ecou” ale celor luate de guvern care duc la cheltuieli pentru care nu exista resurse financiare, el sustinand ca prin astfel de masuri „Parlamentul parca in mod deliberat vrea sa ne aduca in situatia in care…

- Romania va beneficia de fonduri europene in valoare de 5 miliarde de euro, bani care vor ajuta la redresarea economiei dupa criza determinata de pandemie. Premierul Ludovic Orban a anunțat ieri seara ca aceste miliarde de euro vor merge direct spre economie și spre sprijinirea forței de munca. Guvernul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca restricțiile din Romania vor fi ridicate treptat și ca se ia in calcul inclusiv deschiderea restaurantelor sau a creșelor. Intrebat cand se vor lua aceste masuri, Orban nu a putut da un termen.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 46: Sa…