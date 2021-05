Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica și Costel Alexe sunt aleși in funcțiile administrative, acesta fiind motivul pentru care PNL nu ii poate suspenda, a spus, duminica, președintele PNL, Ludovic Orban. El spune ca cei doi sunt suspendați din funcțiile deținute in partid. Replica lui Orban vine dupa ce Klaus Iohannis a…

- Reducerea membrilor consiliilor de administrație ale companiilor de stat se va face aplicand dubla masura. Unele consilii vor avea mai puțin membri, insa in altele numarul funcțiilor se va suplimenta. Este și cazul CNAS și TVR, acolo unde numarul de funcții va crește. Șeful Camerei Deputaților, Ludovic…