- Premierul interimar, Ludovic Orban a confirmatm luni, la Parlament, ca exista cateva suspiciuni de coronavirus, la Palatul Victoria, in urma diagonosticarii femeii de 42 de ani, de la OSIM, cu coronavirus. "Am vazut ca stirea zilei este ca a ajuns coronavirusul la Guvern. Aici va spun foarte limpede:…

- Premierul interimar Ludovic Orban spune ca „stirea zilei este ca a ajuns coronavirusul la Guvern”, precizand ca nu a fost in Guvern, ci in aparatul de lucru al Executivului, fiind vorba de o persoana care lucreaza la compania care asigura cateringul.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier.Potrivit unor surse din cadrul CCR, problema nu este faptul ca presedintele Iohannis l-a nominalizat pe Ludovic…

- Curtea Constituționala va discuta, pe 24 februarie, sesizarea conflictului intre președintele Klaus Iohannis și Parlament privind desemnarea pentru a doua oara a lui Ludovic Orban in funcția de premier, au declarat surse ale instituției. Marcel Ciolacu, despre planul PSD: "Suntem pregatiti…

- Presedintele poate desemna pe oricine doreste pentru functia de premier, a explicat Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, dupa ce prim-ministrul interimar Ludovic Orban a spus, astazi, ca el este noua propunere de sef al Guvernului din partea PNL.

- Presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a declarat marti ca reprezentantii organizatiei si ai sindicatelor grefierilor si personalului auxiliar din justitie au convenit cu premierul constituirea unui grup de lucru in vederea identificarii de solutii legislative la problematica legata…

- Polițiștii din Harghita anunța ca au prins un adolescent de 15 ani din Balan, banuit ca a ademenit un curier intr-o anumita zona orașului, l-a injunghiat in gat și a fugit cu un colet in care erau 4 telefoane, anunța MEDIAFAX.Ancheta a inceput in 6 ianuarie, cand la 112 a fost sesizat faptul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a pronuntat marti pentru mentinerea lui Raed Arafat in functia de sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, considerand o eventuala demitere a sa „o mare greseala”.