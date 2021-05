Exista localitati in care partenerii din Coalitie ai PNL "nu au o atitudine foarte prietenoasa", a declarat vineri, la Brasov, presedintele PNL, Ludovic Orban, mentionand ca i se pare de bun simt ca reprezentantii tuturor partidelor din arcul guvernamental sa nu se critice reciproc. "Avem cateva localitati in judete cu o atitudine nu foarte prietenoasa din partea partenerilor nostri de guvernare, dar eu incerc, la nivelul Coalitiei, sa imbunatatim relatiile, sa incercam sa devenim parteneri in adevaratul sens al cuvantului, atat la nivel national, cat si la nivel local", a afirmat liderul liberal.…