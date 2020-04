Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Tudor Ciuhodaru a spus, joi, dupa demisia ministrului Sanatatii, ca Victor Costache s-a suparat si a plecat in plina pandemie de coronavirus, iar el si colegii din spital stau pe baricade si cauta solutii pentru bolnavi.

- "Sigur, suntem in statut de guvern interimar, deci practic nu avem capacitatea de a emite proiecte de legi sau ordonante de urgenta, pana la investirea urmatorului guvern. Putem sa rezolvam tot ce tine de legislatia secundara, hotarari de guvern. De exemplu, pregatim hotararea de guvern, pe care…

- Premierul demis, Ludovic Orban, afirma ca un eventual boicot al PSD in Parlament, pentru blocarea alegerilor anticipate, inclusiv contestarea la CCR a desemnarii sale, va umple PSD de ridicol. PNL pregateste solutii pentru a combate o asemenea strategie a PSD."Strategia de tergiversare pe…

- "Nu Start Up Nation pentru pomanageala pe care a gandit-o PSD. Putem lansa Start Up Nation acolo unde exista surse de creativitate, unde exista oameni care au capacitatea sa faca performanta, Start Up Nation in domeniul IT, cercetarii, studentilor si toate domeniile care pot sa ne aduca cu adevarat…

- Iata cateva dintre declarațiilor premierului Ludovic Orban: „Sa stiti ca visez frumos si tin minte visele. Visele nu sunt doar despre mine. Au fost despre PNL si mai ales sunt despre Romania, tara pe care o iubim, despre fiecare roman caruia vrem sa-i dam o sansa de a se realiza in tara lui.…

- Premierul Ludovic Orban a criticat, miercuri, decizia CCR prin care s-au admis sesizarile PSD privind doua proiecte pe care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. ”Prin aceasta decizie, CCR nu este de acord cu ceea ce a vrut Guvernul - copiii sa se poata duce la scoala cu naveta subventionata.…

- Ludovic Orban a anunțat, azi, dupa o intalnire de o ora cu președintele Romaniei Klaus Iohannis, ca au decis impreuna sa declanșeze procedurile pentru organizarea de alegeri anticipate. ”O spun clar, președintele Romaniei și cu mine am hotarat ca cel mai bine pentru Romania este sa declanșam alegeri…

- In ajunul Anului Nou, premierul liberal Ludovic Orban a decis sa-și numeasca, in Cancelaria de la Palatul Victoria, ca secretar de stat, pe fata unui fost deputat PNL, apropiata a vicepreședintelui ALDE Daniel Chițoiu și a fostului președinte al ANAF, din perioada primului Guvern Ponta, Gelu Ștefan…