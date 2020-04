Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca nu va mai exista nicio restricție in ce privește libertatea de mișcare, dupa 15 mai, pentru ca oamenii vor putea ieși din case fara a mai da explicații, dar și pentru alte motive decat cele stricte de pana acum. Premierul a mai spus ca evoluția…

- Ludovic Orban a anuntat ca dupa 15 mai vor aparea noi reguli pentru angajații de la birou și pentru calatorii din transportul in comun. „Pentru fiecare ridicare a unei masuri de restrictie vom stabili un set de masuri. De exemplu la locul de munca unde se lucraza in birouri, INSP cu inspectia…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.113 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 125 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea fiind…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit sambata seara, in direct la TVR, despre ultimele cifre ale bilanțului epidemiei de coronavirus in Romania și despre masurile care au fost luate.

- Stirile pozitive ale diminetii: – Romania a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații in programul sau masiv de testare a patru posibile tratamente pentru coronavirus, numit ”Solidarity Trial”. –

- Electrocentrale București S.A. (ELCEN), principalul furnizor de caldura și apa calda pentru bucureșteni, a anunțat astazi ca activitatea operationala nu este perturbata de evolutia COVID-19 in Romania, iar la ora actuala nu exista persoane infectate cu noul coronavirus in cadrul organizatiei.ELCEN precizeaza…