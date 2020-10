Orban: Evaluăm o eventală decizie privind restricţionarea liberei circulaţii pe timp de noapte Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca este in evaluare o eventuala decizie privind restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2.



Prim-ministrul a fost intrebat daca ia in considerare o astfel de masura in conditiile in care tot mai multe localitati au trecut de pragul de trei cazuri COVID-19 la 1000 de locuitori.



"Avem in evaluare o astfel de decizie, vrem sa vedem in schimb efectul masurilor pe care le-am stabilit prin lege si prin Hotararea de Guvern de prelungire a starii de alerta in cazul depasirii indicelui de 3 la 1000.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, ca este în evaluare o eventuala decizie privind restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2. Prim-ministrul a fost întrebat daca ia în considerare o astfel…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca autoritațile evalueaza posibiltatea de a impune restrictionarea circulatiei pe timp de noapte. Intrebat daca se ia in calcul o astfel de masura, premierul a raspuns: „Avem in evaluare o astfel de decizie, vrem sa vedem in schimb efectul masurilor pe care…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca este in evaluare o eventuala decizie privind restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, din cauza pandemiei de SARS CoV 2, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, prim ministrul a fost intrebat daca ia in considerare o astfel de masura in conditiile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca este in evaluare o eventuala decizie privind restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2. Prim-ministrul a fost intrebat daca ia in considerare o astfel de masura in conditiile in care tot mai multe localitati au trecut…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca este in evaluare o eventuala decizie privind restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, informeaza Agerpres.

- Tot mai multe localitați din Romania au trecut de pragul de trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar autoritațile ar putea restricționa, in curand, circulația pe timp de noapte. Premierul Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca o astfel de decizie se afla in evaluare, informeaza Agerpres."Avem…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca este in evaluare o eventuala decizie privind restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, din cauza infectarilor cu COVID-19. Orban a fost intrebat daca ia in considerare o astfel de masura in conditiile in care tot mai multe localitati au trecut de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca este in evaluare o eventuala decizie privind restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2. Prim-ministrul a fost intrebat daca ia in considerare o astfel de masura in conditiile in care tot mai multe localitati au…