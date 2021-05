Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, sâmbata, în timpul unei vizite pe santierul Podului suspendat peste Dunare, ca recunoaste, spre deosebire de altii, interventia lui Mihai Tudose, fost premier si actual europarlamentar PSD, în realizarea podului de la Braila,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, sambata, in timpul unei vizite pe santierul Podului suspendat peste Dunare, ca recunoaste, spre deosebire de altii, interventia lui Mihai Tudose, fost premier si actual europarlamentar PSD, in realizarea podului de la Braila, cea mai mare…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Au trecut 167 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai cunoscuți ingineri constructori romani, pionier al tehnicii mondiale in proiectarea și construirea podurilor, Anghel Saligny. Numele lui Anghel Saligny este legat, fara indoiala, de cea mai importanta lucrare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a reiterat luni susținerea totala a liberalilor pentru premierul Florin Cițu și l-a avertizat pe ministrul Transporturilor, Catalin Drula, ca „un ministru care iși ataca premierul trebuie sa plece acasa”. „Acesta este logica de funcționare in fiecare democrație, nu exista…

- Ludovic Orban a declarat ca guvernanții vor lua decizii referitor la eventuale restricții in Noaptea de Inviere: „O asemenea decizie o va lua Guvernul. In perspectiva mea, Sfintele Sarbatori de Inviere a Domnului nostru reprezinta un eveniment de importanța capitala și oamenii, in condițiile respectarii…

- Mai mulți miniștri liberali s-au plans luni, in cadrul ședinței Biroului Executiv (BEX) al PNL, de faptul ca sunt sabotați de colegii lor de la USR PLUS, au declarat pentru G4Media.ro surse participante la ședința. Mai mult, au explicat sursele citate, unii miniștri și-au acuzat și propriii colegi de…

- Miercuri, 17 martie 2021, a fost desemnat castigatorul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "Realizarea lucrarilor de Reabilitare a Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149 680".Ofertantul desemnat castigator este Asocierea MARISTAR COM SRL ndash; HYDROSTOY AD,…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, fost premier, considera ca cel mai important minister in timpul pandemiei, ministerul Sanatații, este condus de un ministru absent. Citește și: PNL iși face seppukku: Premierul Florin Cițu a venit in Guvern cu raportul fostelor guvernari Ludovic Orban - 66%…