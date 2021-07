Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Teleorman, ca ii indeamna pe liberali sa aleaga liderul partidului in functie de ce a facut, ce propune si cu ce garantii vine fiecare. "Vom avea un congres. Eu nu trebuie sa imi fac campanie. Dumneavoastra decideti, decideti judecand fiecare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nimeni din partid nu transeaza nici congresul de alegere a conducerii centrale, nici conferinta de alegeri. "Eu nu am transat congresul. Eu de regula nu transez. Eu adun, sustin, promovez, comunic, ajut, construiesc. Nimeni nu transeaza niciun congres,…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, și-ar dori ca cifra de școlarizare sa nu mai fie stabilita in funcție de specializarea cadrelor didactice, ci in funcție de cererea din piața libera, mai ales...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit sâmbata despre „felul sau de a face campanie”, spunând ca întotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid de care amintesc cei care îl sustin pe Florin Cîtu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca formatiunea se pregateste de alegeri la toate nivelurile, local, judetean si apoi national, dar ca singurul lucru pe care si-l doreste este ca acolo unde exista mai multi candidati si exista competitii, sa fie campanii pozitive, bazate pe proiecte.…

- Politic Eugen Pirvulescu candideaza pentru un nou mandat la conducerea PNL Teleorman; Cristi Barbu candideaza pentru funcția de prim-vicepreședinte mai 27, 2021 20:05 Președintele in funcție al PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu va candida pentru un nou mandat la conducerea organizației, in…

- Politic Medicul Haralambie Epure confirma candidatura la șefia PNL Alexandria mai 26, 2021 09:50 Odata cu anunțul facut de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, conform caruia a fost stabilit calendarul alegerilor interne, organizațiile județene și locale ale liberalilor au intrat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, in judetul Dolj, referitor la directorul DRDP Craiova, Bogdan Bratu, care este acuzat de inselaciune prin folosirea de documente de studii falsificate, ca Bratu a fost pus in functie in perioada guvernarii PSD si dupa demitere a obtinut repunerea…