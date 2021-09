Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca toate functiile pe care le-a detinut in partid le-a obtinut prin munca si prin increderea castigata de la oameni, adaugand ca la congresele anterioare nu a votat cu un candidat la presedintia partidului pentru ca acesta il ajuta sa intre in echipa „castigatoare”.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu a mai intalnit un asemenea val impotriva PNL care a primit increderea oamenilor de a guverna, in schimb le-a dat celor care i-au votat separarea partidului in doua tabere, cea castigatoare si cea pierzatoare. ”Eu nu am intalnit, va spun sincer, un asemenea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Bihor, ca ar trebui sa inceteze atacurile interne generate de cursa pentru șefia partidului. "Din pacate, unii dintre colegii mei, care au muncit alaturi de mine pentru a obtine rezultatele in perioada 2017-2020, considera ca pot sa-i…

- Biroul Politic Național al Parrtidului Național Liberal a votat miercuri, in unanimitate, o derogare de la vechimea minima, de cinci ani, pentru a putea candida la șefia partidului. „Un alt vot dat a fost pentru derogare, doar ca sa fim siguri pentru candidatura mea la presedintia PNL”, a anuntat Citu…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat miercuri ca, pentru a candida la presedintia partidului, Florin Cîtu are nevoie de o vechime de cinci ani în partid, pe care nu o are, fiind astfel necesara o derogare. El s-a declarat dispus sa sustina acordarea acestei derogari. Într-o declaratie…

- Ludovic Orban, președintele PNL, spune ca Florin Cițu nu indeplinește condițiile statutare de vechime, de minimum cinci ani, pentru a putea candida la șefia gruparii, dar ca va susține o derogare. „Pentru a putea candida, trebuie sa aiba vechime de cinci ani de zile. Nu va implini cinci ani de zile”,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat pe contracandidatul sau la sefia partidului, premierul Florin Citu, ca membrii partidului nu isi schimba usor optiunea si a declarat ca are incredere in decizia tuturor membrilor PNL care vor vota la congresul partidului. Prezent la Tulcea, la Conferinta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, la Ploiesti ca daca au fost folosite resurse publice în campania interna a PNL, atunci cine a luat o astfel de decizie "trebuie sa plece imediat de la Palatul Victoria". Liderul PNL face referire la un document cu antetul Guvernului,…