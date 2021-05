Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca el l-a susținut pe Florin Cițu sa avanseze in cariera sa politica, de aceea și la Congresul PNL l-ar dori in echipa lui. In PNL se discuta foarte serios despre faptul ca Florin Cițu va fi contracandidatul lui Ludovic Orban la Congres. ”Deocamdata…

- Intrebat despre posibila candidatura a premierului Florin Cițu la șefia PNL, Ludovic Orban a spus ca ”deocamdata e o presupunere, nu comentez presupuneri”.„Eu mi-am anunțat transparent candidatura, obiectivul meu e ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei”, a spus Ludovic Orban.Președintele…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat luni, intrebat daca se teme de o candidatura a lui Florin Cițu la Congresul PNL din septembrie, ca nu comenteaza presupuneri. „Știți foarte bine de ce candidez, care sunt obiectivele. Vreau ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei, sa…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, il contrazice pe Emil Boc care a afirmat ca il susține pe Florin Cițu pentru șefia partidului, apreciind ca acesta este „este viitorul Romaniei și al PNL”. „Sunt și trecut, si prezent si viitor”, a raspuns Orban, subliniind ca se va prezenta cu mare incredere in competitia…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca orice lider al PNL este liber sa candideze la șefia partidului, inclusiv Emil Boc sau Florin Cițu. Orban a dat asigurari ca va avea o campanie curata, fara atacuri la adresa adversarului politic. ”Oricine vrea sa candideze poate sa candideze, este libertate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus luni, dupa ședința liberalilor, ca premierul beneficiaza de susținere totala și nu se pune in discuție schimbarea configurarii politice. „Noi nu ne jucam cu Romania. Indemnul nostru este sa lasam la o parte ceea ce ne separa și sa ne concentram pe buna guvernare”,…

- Revocarea lui Vlad Voiculescu a scindat coalitia de guvernare. Președintele PNL Ludovic Orban a reactionat dur la atacurile partenerilor din USR – PLUS.Ludovic Orban: Prin declarațiile de ieri, fostul ministru al Sanatații mi s-a parut ca trece in bancile opoziției, alaturi de AUR și PSD, dand apa la…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca nu se teme de o eventuala candidatura a premierului Florin Cițu la șefia PNL. „Cunosc bine partidul”, a declarat Orban care a precizat ca relația sa cu premierul este „foarte buna”.