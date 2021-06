Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, in legatura cu tinta propusa de Guvern de 10 milioane de persoane vaccinate pana in toamna, ca el a fost "extrem de prudent" in a stabili obiective numerice, pentru ca in mare masura acest lucru depinde de dorinta omului de a se vaccina. Orban a mentionat ca se discuta constant in coalitie despre campania de vaccinare, adaugand ca obiectivul este de a aduce lucrurile la o viata normala intr-un timp cat mai scurt posibil. "Campania trebuie sa continue, trebuie sa fie implicate din ce in ce mai multe institutii, mai multi profesionisti…