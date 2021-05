Orban etichetează moțiunea de cenzură a PSD drept „o bulă de săpun” Președintele liberalilor considera moțiunea de cenzura anunțata de social – democrați drept „o bula de sapun” ce nu are de fapt nicio treaba cu motivul invocat, și anume neprezentarea detaliata a Planului Național de Redresare și Reziliența. „O bula de sapun. Trebuiau și ei sa depuna o moțiune de cenzura. Oricum ar fi depus moțiune și daca nu era PNRR. Dar noi ne bucuram ca depun moțiune de cenzura pe tema PNRR pentru ca avem din nou ocazia sa prezentam romanilor ce vom face cu aceste resurse importante”, a declarat Orban. Reacția președintelui PNL vine dupa ce social-democrații au anunțat ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

