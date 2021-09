Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, dupa ședința conducerii liberalilor, ca „toate se amana dupa Congresul PNL (25 septembrie-n.red.)”, referindu-se la termenul de judecata stabilit pe 28 septembrie de CCR pentru conflictul constituțional intre Guvern și Parlament, sesizat de premierul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, apreciaza ca modul in care vor fi validati noii ministri, dupa plecarea USR, precum si daca acest lucru implica un vot de incredere pentru intregul Cabinet vor fi subiecte transate de Curtea Constitutionala. “Conform prevederilor constitutionale, la expirarea termenului…

- Președintele Camerei Deputaților și președinte al PNL, Ludovic Orban, face o mișcare politica care va involbura serios apele in interiorul PNL. Deși, in partid, s-a votat pentru susținerea demersurilor lui Florin Cițu, inclusiv in ceea ce privește blocarea moțiunii de cenzura, Ludovic Orban…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca acțiunile din ultimele saptamani ale premierului Florin Cițu i-au scazut acestuia credibilitatea și astfel va avea mai puțini susținatori la Congresul PNL. ”Toți cei care au votat, au votat neținand cont de toate punctele de vedere, de jurisprudența…

- Premierul Florin Citu a depus la Curtea Constitutionala o sesizare cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR, in care se invoca o conduita "neconstitutionala, deopotriva neloiala si abuziva, fata…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Blaj, ca si-a indeplinit "obligatiile regulamentare" prin faptul ca a convocat vineri seara sedinta Birourilor permanente reunite din Parlament in vederea stabilirii calendarului dezbaterii motiunii de cenzura. El a adaugat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu considera oportuna schimbarea din functii a unor ministri in primul an de guvernare. El a tinut sa sublinieze performantele ministrului revocat de la portofoliul Finantelor Publice, Alexandru Nazare, in conditiile in care urmeaza a se face o rectificare bugetara…