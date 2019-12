Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca este vitala adoptarea legii bugetului de stat pana pe 31 decembrie, el precizand ca, daca se va constata pericol de tergiversare, exista si varianta de a decide angajarea raspunderii pe acest proiect, transmite Agerpres.Pentru noi este vitala realizarea acestui…

